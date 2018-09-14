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Kahramanmaraş merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

7 ilde Kahramanmaraş merkezli FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.

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Kahramanmaraş merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik sabah saatlerinde Kahramanmaraş merkezli Hakkari, Şırnak, Mardin, Malatya, Adana ve Mersin'de 10 ayrı adrese operasyon düzenledi. 

Operasyonda, kara kuvvetleri ile jandarmada görev yapan 10 astsubay gözaltına alındı.

Silahlı terör örgütünün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları öne sürülen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital veriye incelenmek üzere el konuldu.

Kaynak: DHA

Etiketler: Kahramanmaraş, fetö
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