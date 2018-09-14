İstanbul'un kıyılarından 12 bin metreküp çöp toplandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından kurulan temizlik ekipleri, kentin 515 kilometrelik kıyılarında bulunan katı atık ve kıyıya yakın deniz yüzeyindeki yüzer atıklar ile yosunları, her biri 6 kişi olmak üzere 31 ekipten oluşan 186 personel temizliyor.

Ekipler, 2018 yılının ilk sekiz ayında 515 kilometre uzunluğundaki kıyılardan 12 bin 518 metreküp atık toplayarak, bertaraf merkezlerine gönderdi. Toplanıp gönderilen bu atıklardan elektrik üretilerek ekonomiye katkı sağlandı. İstanbul'da günlük 300 bin konutun elektriği, toplanan bu atıkların gazından elde edildi.

Yılda 25 bin metreküp atık

Kıyı temizlik ekipleri, sahillerdeki yürüyüş yolları, iskele, kayalık ve kıyıya yakın deniz yüzeylerindeki atıkları temizlemek için kıyı temizlik haritasına, günlük hava durumuna ve kıyılara yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kameralardan elde edilen çöp-atık ve kirlilik görüntülerine göre hareket ediyor.

Mobilize ekipler, ayrıca vatandaşların 153 Beyaz Masa'ya ve sosyal medyadan ilettiği talep ve kirlilik şikayetlerine de anında müdahale ediyor.

İklim ve çevre şartlarına göre aylık ortalama bin 600 metreküp pet şişe, ambalaj atıkları, cam şişe, poşet, sigara izmariti ile kabuklu kuru yemişten oluşan atıkları toplayan temizlik ekipleri, yılda yaklaşık 25 bin metreküp atığı İstanbul'un kıyılarından temizliyor.

Diğer yandan kıyı ve plaj bölgelerinde mobil ekipler tarafından toplanan atıkların içinde yer alan ambalaj atıkları ve diğer dönüştürülebilecek atıklar da yerinde ayrıştırılarak ekonomiye geri kazandırılıyor.

Bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetleri

İBB, deniz ve kıyı temizliği konusunda vatandaşları bilinçlendirme ve farkındalık yaratmak için eğitim başta olmak üzere değişik alanlarda faaliyetler yürütüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın birlikte gerçekleştirdiği "Denizlerimiz Temiz Kalsın" eğitim projesiyle 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı içerisinde 50'ye yakın okulda 5 bin öğrenciye çevre bilinci eğitimi verildi.

Bu kapsamda, "Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla yarın da bir etkinlik gerçekleştirilecek. İBB ekipleri, Üsküdar Kız Kulesi önünden Harem'e kadar sahil boyunca, kıyı, sahil ve deniz kirliliğine karşı bilinçlendirme çalışması yapacak, vatandaşları çevreyi temiz tutma konusunda bilgilendirecek. Yapılacak çalışmada denizden çıkartılan ilginç atıklar da Kız Kulesi sahilinde sergilenecek.

Kaynak: AA