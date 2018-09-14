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KPSS sorularının sızdırılması davasında 2 sanığa hapis cezası

FETÖ'nün 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin iki davada yargılanan iki sanığa "FETÖ üyesi olmak" suçundan hapis cezası verildi.

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KPSS sorularının sızdırılması davasında 2 sanığa hapis cezası

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalara sanıklar ve avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, FETÖ ile iltisaklarının olmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının değerlendirmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Rahime Güngör ve Fatime Betül Alatepe'nin "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, Temmuz 2010'daki KPSS'nin ardından kamu görevine ataması yapılan Alatepe'yi, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan da 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırdı, ayrıca sanığın çalıştığı süre göz önünde bulundurularak "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: kpss soruları sızdırılması davası, fetö
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