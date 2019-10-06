Türkiye
Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 gözaltı06 Ekim 2019 Pazar 14:55 - Son Güncelleme 06 Ekim 2019 Pazar 15:06
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu ve sosyal paylaşım sitelerinde terör propagandası yaptığı iddiasıyla HDP Suruç Belediye Meclisi Üyesi A.Ö. ile partinin ilçe yönetiminde yer alan Ş.Y. hakkında gözaltı kararı verildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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