Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu ve sosyal paylaşım sitelerinde terör propagandası yaptığı iddiasıyla HDP Suruç Belediye Meclisi Üyesi A.Ö. ile partinin ilçe yönetiminde yer alan Ş.Y. hakkında gözaltı kararı verildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA