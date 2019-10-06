Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün ilimiz Şemdinli ilçesi Altınsu köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde RPG-7 roketatar, 2 antitank roketatar mühimmatı, 2 roketatar sevk fişeği, 2 küçük tüp, 2 pil bloku ve çok sayıda pil, muhtelif uzunlukta elektrik kablosu, 3 bant, serum, örgütsel kıyafet ve çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: AA