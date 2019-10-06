Türkiye
Sakarya'da tır durağa çarptı06 Ekim 2019 Pazar 13:15 - Son Güncelleme 06 Ekim 2019 Pazar 13:27
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, yol kenarında bulunan durağa daldı. Durakta bekleyen 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Pamukova ilçe merkezinde meydana geldi. Bilecik yönüne giden tır, bir anda sürücüsünün kontrolünden çıkarak durağa çarptı.
Tır, üst geçidin ayağına çarparak durdu. Kazayı görenler yardıma koşarken, 112 Acil'e de haber verdi.
Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiye müdahale ediyor.
Kaynak: DHA
Etiketler: trafik Kazası tır durağa çarptı Pamukova