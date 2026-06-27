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Türkiye
AA 27.06.2026 13:37

Şanlıurfa'da tefecilik ve resmi belgede sahtecilik operasyonu

Şanlıurfa'da, tefecilik ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da tefecilik ve resmi belgede sahtecilik operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tefecilik ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada, 2 tabanca, 2 tüfek, 2 şarjör, 547 fişek, 81 kartuş ile çok sayıda tapu, çek ve senede ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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Şanlıurfa Sahte Kimlik
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