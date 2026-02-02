Puslu 4.6ºC Ankara
Türkiye
AA 02.02.2026 09:08

Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 23 tutuklama

Şanlıurfa'da tefecilik yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 37 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 23 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışma sonucu 545 jandarma personelince, jandarma İHA (JİHA) desteğiyle 45 adrese operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Tefecilik yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 4,2 milyar liralık hesap hareketi bulunan 37 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, 23'ünün tutuklandığını, 14'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını kaydetti.

804 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el kondu

MASAK verileri sonucu şüphelilere ait yaklaşık 804 milyon lira değerindeki 20 taşınmaza, 55 araca ve 1145 banka hesabına el konulduğuna, 12 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandığına dikkati çeken Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin faizle borç verdikleri vatandaşlarımızı baskı altına aldıkları, yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak vatandaşlarımıza çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlarımıza ait mal varlıklarını ise tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı."

Organize suç örgütleri ve çetelerle mücadeleyi tefecilere karşı da aynı kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Yerlikaya, Vali'yi, Cumhuriyet Başsavcılığını, İl Jandarma Komutanlığını ve emeği geçenleri tebrik etti.

