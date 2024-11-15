Şanlıurfa'da tarlalarda 15 kayıt dışı trafo tespit edildi

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, saha çalışmalarının yanında teknoloji kullanımıyla kaçakla mücadeleyi etkin bir şekilde sürdüren dağıtım şirketi, jandarma desteği ile Şanlıurfa’nın Viranşehir ve Harran ilçe kırsalında dronla rutin kontrol gerçekleştirdi.

750 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte

Kontrollerde asgari 750 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak 2.200 KVA gücünde 15 kayıt dışı elektrik trafosu tespit edildi.

Kaçak tüketimle mücadele vurgusu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirlenen trafolara yönelik el koyma kararları, hasat dönemi sona erdikten sonra alındı. Bu kapsamda ekiplerimiz bahse konu olan kayıt dışı trafolara el koymak için jandarma tarafından alınan güvenlik önlemleri altında çalışma yapmıştır. Tespit edilen 15 trafoya el konulmuştur. Ayrıca aynı yerde kullanılan kayıt dışı 5 dağıtım, 6 kumanda panosu da sökülerek muhafaza altına alındı. Dicle Elektrik, bölgede kaçak elektrikle mücadeleye yönelik çalışmalarımız devam edecektir. Tarımsal sulama nedeniyle öngörülemez boyutlara ulaşan kaçak elektrik kullanımını önleme çabamızda vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz."​​​​​​​