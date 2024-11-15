İstanbul'da 5 durağı pas geçen sürücüsüz metro paniğe neden oldu

Üsküdar'dan Samandıra'ya seyir halinde olan metro, Bulgurlu durağında yolcuları indirdikten sonra, Ümraniye-Çarşı-Yamanevler-Çakmak ve Ihlamurkuyu duraklarında durmadan seyrine devam etti.

Bu duraklarda inmesi gereken yolcular, yaşanan bu durumu anlayamadı.

Bunun üzerine yolcuların, acil durdurma butonuna basmasına rağmen seyrine devam eden metro, Altınşehir durağına yakın bir yerde hat üzerinde durabildi.

Yolcular, kendi imkanlarıyla metrodan indikten sonra raylar üzerinde bir süre yürüyerek istasyona varabildi.

Bu duruma tepki gösteren yolcular yaşananları cep telefonlarıyla kaydetti.