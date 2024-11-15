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Türkiye
AA 15.11.2024 13:27

İstanbul'da 5 durağı pas geçen sürücüsüz metro paniğe neden oldu

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seyir halindeki sürücüsüz metronun, 5 durağı pas geçerek ilerlemesi yolcuların panik yaşanmasına neden oldu.

Üsküdar'dan Samandıra'ya seyir halinde olan metro, Bulgurlu durağında yolcuları indirdikten sonra, Ümraniye-Çarşı-Yamanevler-Çakmak ve Ihlamurkuyu duraklarında durmadan seyrine devam etti.

Bu duraklarda inmesi gereken yolcular, yaşanan bu durumu anlayamadı.

Bunun üzerine yolcuların, acil durdurma butonuna basmasına rağmen seyrine devam eden metro, Altınşehir durağına yakın bir yerde hat üzerinde durabildi.

Yolcular, kendi imkanlarıyla metrodan indikten sonra raylar üzerinde bir süre yürüyerek istasyona varabildi.

Bu duruma tepki gösteren yolcular yaşananları cep telefonlarıyla kaydetti.

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