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Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Suriyeli tarım işçilerini taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, Ceylanpınar-Akçakale kara yolunun 10'uncu kilometresinde kontrolden çıkarak, devrildi.
Kazada yaralanan 12 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Hedra Şuveg yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 20:59
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