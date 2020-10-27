Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'da tedbirlere uymayan 15 minibüs şoförüne ceza kesildi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un ilçesi Esenyurt'ta, polis ekipleri tarafından minibüslere yönelik yapılan koronavirüs denetimlerinde ayakta yolcu alan ve emniyet kemeri takmayan 15 şoföre para cezası kesildi.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında minibüslere getirilen ayakta yolcu alma yasağı ile birlikte denetimler arttırıldı.
Esenyurt'ta polis ekipleri, minibüslere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde ayakta yolcu aldığı ve emniyet kemeri takmadığı belirlenen minibüsler durdurularak, şoförlerine ceza işlemi uygulandı.
Yapılan denetimlerde emniyet kemeri takmadığı ve fazla yolcu aldığı belirlenen 15 şoföre, 3 bin 600 lira para cezası kesildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 18:03
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