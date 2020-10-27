Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla açıklarında 12 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli yat içerisindeki 12 sığınmacı kurtarıldı.
Bozburun Mahallesi açıklarında yelkenli yat içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 12 sığınmacıyı bota aldı.
Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Sığınmacıların geçişini organize ettiği öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: YunanistanSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 18:49
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