Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün çıkan orman yangınlarıyla ilgili bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki orman yangınıyla ilgili, "Yerleşim yerlerinde önemli bir zarar yok" ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, Mersin'deki orman yangını hakkında, "Şu an itibarıyla 96 arazöz, 5 dozer ve 400 personelle yangını söndürme faaliyetleri devam ediyor. Anamur ilçesindeki Uçarı Mahallesi tedbir için boşaltıldı. Yangınla ilgili söyleyebileceğimiz şey iyiye doğru gittiği ancak kontrol altına alınması henüz söz konusu değil." diye konuştu.

"Sabotaj olabilir, henüz bir bağlantı bulunmadı"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Hatay'daki yangınla ilgili sabotaj ihtimaliyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Böyle bir ihtimal olabilir. Bunu yok saymamak lazım. Herhangi bir bağlantı da bulunmuş değil. Bizim şu anda bütün odağımız yangının söndürülmesi. Onunla ilgili kolluk kuvvetlerimiz ve Valiliğimiz çok yönlü soruşturmayı zaten yapıyor. Şu ana kadar bulunan ne herhangi bir ipucu var ne de herhangi bir bağlantı var. Tabii ki coğrafi şartlarının sarp olması ve bölgede yol açma faaliyetlerinin de devam ediyor olması biraz daha çalışma koşullarımızı zorluyor ancak inşallah en kısa zamanda kontrol altına alma konusunda da arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar."