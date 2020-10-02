Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da su isale hattı çalışmalarında içi sikke dolu küp bulundu
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde su isale hattı döşeme çalışmaları sırasında içinde 44 sikke ve yüzük olan bir küp bulundu. Eserler, incelenmek üzere müze müdürlüğüne gönderildi.
Şanlıurfa'da Gedik İçme Suyu Projesi kapsamında mera arazisinde iş makinesiyle kazı yapan operatör Bülent Cikay, kepçeye takılan küpü fark edince kazıyı durdurdu. İş arkadaşlarıyla birlikte küpü inceleyen Cikay, durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekiplerince yapılan incelemede küp içerisinde 44 sikke ve bir yüzük olduğu belirlendi.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, küp ve sikkeleri müze müdürlüğüne gönderdi.
Etiketler: su isale hattı sikke şanlıurfa küpSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 16:45
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