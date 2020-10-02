Şanlıurfa'da Gedik İçme Suyu Projesi kapsamında mera arazisinde iş makinesiyle kazı yapan operatör Bülent Cikay, kepçeye takılan küpü fark edince kazıyı durdurdu. İş arkadaşlarıyla birlikte küpü inceleyen Cikay, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede küp içerisinde 44 sikke ve bir yüzük olduğu belirlendi.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, küp ve sikkeleri müze müdürlüğüne gönderdi.