Haber Giriş: Kaynak: AA
Ayakkabısından 2 kilo hurda altın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçmeye çalışan bir kişinin ayakkabısının içerisinden 2 kilo 193 gram hurda altın çıktı.
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere Öncüpınar Sınır Kapısı Ön Güvenlik Noktası'na aracıyla gelen bir kişiden, şüphe üzerine ayakkabılarını çıkarmasını istedi.
Ayakkabıları kontrol eden ekipler, şeffaf poşetler içerisinde 2 kilo 193 gram hurda altın ele geçirdi.
Şüpheli hakkında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Kilis öncüpınar sınır kapısıSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 16:08
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