Şanlıurfa polisi, yaptığı istihbarat çalışmasının ardından Şanlıurfa-Adıyaman karayolunda bir otomobili takibe aldı.

Otomobil, Yaslıca Mahallesi yakınlarında durduruldu, ardından araçta inceleme yapıldı.

İçerisinde 20 kilogram patlayıcı ve elektronik devreler bulunduğu tespit edildi.

Düzenek kontrollü şekilde patlatıldı

Ekipler, kara yolunu trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Otomobil ve içindeki düzenek, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi.

Ekipler, sansasyonel bir eylem hazırlığında olduğu belirtilen sürücüyü gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: TRT Haber, DHA