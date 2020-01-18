Şanlıurfa'da patlayıcı yüklü otomobil imha edildi18 Ocak 2020 Cumartesi 04:56 - Son Güncelleme 18 Ocak 2020 Cumartesi 04:09
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, ekiplerce şüphe üzerine durdurulan ve içerisinde 20 kilogram C4 plastik patlayıcı bulunan otomobil imha edildi. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
Şanlıurfa polisi, yaptığı istihbarat çalışmasının ardından Şanlıurfa-Adıyaman karayolunda bir otomobili takibe aldı.
Otomobil, Yaslıca Mahallesi yakınlarında durduruldu, ardından araçta inceleme yapıldı.
İçerisinde 20 kilogram patlayıcı ve elektronik devreler bulunduğu tespit edildi.
Düzenek kontrollü şekilde patlatıldı
Ekipler, kara yolunu trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.
Otomobil ve içindeki düzenek, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi.
Ekipler, sansasyonel bir eylem hazırlığında olduğu belirtilen sürücüyü gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: TRT Haber, DHA