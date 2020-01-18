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Bağcılar'da isale hattında patlama: Yol trafiğe kapatıldı18 Ocak 2020 Cumartesi 03:27 - Son Güncelleme 18 Ocak 2020 Cumartesi 03:25
İstanbul Bağcılar'da kanalizasyon çalışması sırasında isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Bağcılar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi'nde yapılan kanalizasyon çalışması sırasında, isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle göçük tehlikesi oluştuğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, yapılacak onarım çalışmalarının tamamlanabilmesi için Gülbahar Caddesi Şehit Karcıoğlu Sokak ile 1481. Sokak kesişiminin trafiğe kapatıldığı ifade edilerek, "Çalışmalar sona erdirilinceye kadar yoldaki ulaşım Camii Yolu Caddesi istikametine tek taraflı yönlendirilmiştir." denildi.
Kaynak: AA
Etiketler: patlama İstanbul isale hattı