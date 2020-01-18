Türkiye
Tekirdağ'da 'Yunanistan'a geldik' diye kandırılan 11 göçmen yakalandı18 Ocak 2020 Cumartesi 03:15 - Son Güncelleme 18 Ocak 2020 Cumartesi 03:15
Tekirdağ'da "Yunanistan'a geldik" diye kandırılan 11 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
[Fotoğraf: Arşiv]
Jandarma ekipleri, ihbar üzerine Hasköy Mahallesi'nde operasyon yaptı.
Ekipler, araçla götürülen ve "Burası Yunanistan" denilerek kandırılıp mahalle girişinde bırakılan göçmenleri yakaladı.
Bangladeş ve Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Yunanistan Tekirdağ düzensiz göçmen