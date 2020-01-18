Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Güzelşehir Mahallesi'nde gece saatlerinde, park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Kısa sürede alev topuna dönen araçta patlamalar meydana geldi.

Araç kullanılamaz hale geldi

Olay yerine gelerek aracının yandığını gören sahibini çevredeki vatandaşlar teselli etmeye çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılmaz hale geldi.

[Fotoğraf: İHA]

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: TRT Haber