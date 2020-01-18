Türkiye
Şanlıurfa'da park halindeki araç yanarak kullanılamaz hale geldi18 Ocak 2020 Cumartesi 03:59 - Son Güncelleme 18 Ocak 2020 Cumartesi 03:37
Şanlıurfa'da park halindeki bir otomobil alev alarak yandı. Alev topuna dönen araçtaki yangını itfaiye ekipleri söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: İHA]
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Güzelşehir Mahallesi'nde gece saatlerinde, park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Kısa sürede alev topuna dönen araçta patlamalar meydana geldi.
Araç kullanılamaz hale geldi
Olay yerine gelerek aracının yandığını gören sahibini çevredeki vatandaşlar teselli etmeye çalıştı.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılmaz hale geldi.
[Fotoğraf: İHA]
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: TRT Haber