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Türkiye
AA 18.06.2024 16:28

Şanlıurfa’da kesim yerinde unutulan kurban eti ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, kesim yerinde unutulan kurban eti ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Şanlıurfa’da kesim yerinde unutulan kurban eti ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Karaköprü Belediyesi zabıta ekipleri, kurban kesim yerlerinde yaptığı denetimde sahipsiz kurban eti tespit etti.

Etin sahibini arayan ancak bulamayan ekipler, kurban etini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Satıcı, yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nın birinci gününde bir vatandaşımız kestiği kurbanın yarısını poşetler içerisinde kesim yerinde unutmuş. Vatandaşımıza ulaşamadığımız için onun hayrına zabıta olarak ihtiyaç sahiplerine kendi ellerimizle dağıttık. Unutan vatandaşımızın içi rahat olsun." ifadelerini kullandı.

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