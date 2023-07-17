Şanlıurfa'da kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı

Kaza, öğleden sonra Siverek- Kahta kara yolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi.

Misbah Beşkat yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobillerde bulunan Misbah Beşkat, Halimehan Beşkat, Ayşe Çelik, Sinan İren ve Mustafa İren yaralandı.

Yarlılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mustafa İren, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İren'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.