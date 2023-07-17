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Türkiye
DHA 17.07.2023 17:40

Şanlıurfa'da kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kaza, öğleden sonra Siverek- Kahta kara yolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi.

Misbah Beşkat yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobillerde bulunan Misbah Beşkat, Halimehan Beşkat, Ayşe Çelik, Sinan İren ve Mustafa İren  yaralandı.

Şanlıurfa'da kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı

Yarlılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mustafa İren, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İren'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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