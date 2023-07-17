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Türkiye
DHA 17.07.2023 17:32

Küçükçekmece'de atölyede çıkan yangında 5 tekne yandı

İstanbul Küçükçekmece Menekşe sahilindeki bakım atölyesinde çıkan yangında 5 tekne kullanılamaz hale geldi.

Küçükçekmece'de atölyede çıkan yangında 5 tekne yandı
[Fotograf: DHA]

Beyaz Yalı Caddesi'nde, dış kumsalda faaliyet gösteren bakım atölyesindeki bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler atölyedeki diğer 4 tekneye de sıçrarken ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle 5 tekne kullanılamaz hale geldi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Görgü tanığı Ahmet Çırpan, teknelerin bulunduğu alandan bir anda dumanların çıktığını söyledi.

Olay yerine geldiğinde teknenin yandığını anlatan Çırpan, "Ortasında da bir tane motosiklet vardı. Onu kenara çektik. Alevler sonra hepsini yaktı. Bu teknelerin hepsi tadilat için bekliyordu." dedi.

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