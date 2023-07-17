Küçükçekmece'de atölyede çıkan yangında 5 tekne yandı

Beyaz Yalı Caddesi'nde, dış kumsalda faaliyet gösteren bakım atölyesindeki bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler atölyedeki diğer 4 tekneye de sıçrarken ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle 5 tekne kullanılamaz hale geldi.

[Fotoğraf: DHA]

Görgü tanığı Ahmet Çırpan, teknelerin bulunduğu alandan bir anda dumanların çıktığını söyledi.

Olay yerine geldiğinde teknenin yandığını anlatan Çırpan, "Ortasında da bir tane motosiklet vardı. Onu kenara çektik. Alevler sonra hepsini yaktı. Bu teknelerin hepsi tadilat için bekliyordu." dedi.