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Türkiye
AA 17.07.2023 17:40

Alanya'da tespit edilen 300 caretta caretta yuvası koruma altında

Antalya'nın Alanya ilçesi plajlarında belirlenen 300'ün üzerinde caretta caretta yuvası koruma altına alındı.

Alanya'da tespit edilen 300 caretta caretta yuvası koruma altında
[Fotograf: AA]

Alanya sahillerinde bu yıl tespit edilen 300'ün üzerinde caretta caretta yuvası, bölgede çalışma yürüten Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED), turizmciler ve gönüllülerce, uyarıcı tabelalar asılarak ve kafesler kurularak korunuyor.

Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada bu yıl Alanya bölgesinde çok fazla kaplumbağa yumurtlama alanın olduğunu söyledi.

Tespit ettikleri yuvaları koruma altına alarak takip sürecini başlattıklarını anlatan Kayhan, "Biz 300'ün üzerinde yuvayı koruma altına aldık. Ama bilmediğimiz alanlar da var. Bu sayılarla da Alanya sahillerinde binin üzerinde yuva olduğunu düşünüyoruz. Şu anda ise 3 yuvamızdan yavruların çıktığını tespit ettik" dedi.

Alanya'da tespit edilen 300 caretta caretta yuvası koruma altında

Kayhan, bazen ihbar aldıktan sonra gittikleri bölgede yuva bulmadıklarını dile getirerek, bunun turistlere zarar vereceğini veya şezlongların kurulamayacağını düşünerek yok edilebildiğini belirtti. Ancak bunun zarar değil faydasının olduğunun altını çizen Kayhan, "Turistler bu yuvalara daha çok ilgi gösteriyor. Bir carette caretta yuvası gören turist, daha çok aynı yere gelmek ve kalmak istiyor. Hatta bu yüzden 5 yıl boyunca aynı otele gelen turistler var" diye konuştu.

Kayhan, caretta carettaların çıktıkları yere, erişkin olduktan sonra yumurtlamak için yıllar geçse de geldiğini belirtti.

Alanya'da tespit edilen 300 caretta caretta yuvası koruma altında

Bunun için de caretta carettaların denize elle konulmaması gerektiğini dile getiren Kayhan, şöyle konuştu:

"Yavrular yuvadan çıkarken elle veya kovalarla denize götürülmemeli. Yumurtadan çıkarken veya yumurtlarken gördüğümüz bu kaplumbağaları kamera veya telefon flaşları açarak çekmemeliyiz. Ters yöne gittiğinde bile elimizle değil kumlardan yol açarak denize ulaşmalarını sağlamamız gerekiyor. Kendiliğinden denize ulaşmaları sağlanırsa erişkin oldukları dönemde tekrar doğdukları yere geri dönüyorlar."

Kayhan, bu canlılar için bir diğer tehlikenin de yumurtlama döneminde kedi, köpek sansar gibi canlıların olduğunu anlatarak, kontrol altına alınmadığında yuvaların kazılıp yumurtaların yenilebildiğini sözlerine ekledi.

İlçedeki bir otelin çevre sorumlusu Aslıhan Güncel ise bu yıl otel önündeki plajda 20 yuva tespit ettiklerini belirterek, "Yumurta bırakmadan gidenler de oldu. Gelen 20 yuvayı da koruma altına aldık. ALÇED'e bilgi verdik ve hep birlikte takibini yapmaktayız" ifadelerini kullandı.

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