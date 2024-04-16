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Türkiye
AA 16.04.2024 16:19

Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
[Fotograf: İHA]

Haçım Karaca idaresindeki otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 10. kilometresinde Abdullah Aslantaş yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Baran Karaca, Medeni Aslantaş, Emrah Aslantaş, Ümran Aslantaş, Bilal Özdemir ve Recep Yıltaş yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Haçım ve Baran Karaca kurtarılamadı.

Hayati tehlikeleri bulunan Medeni, Emrah ve Ümran Aslantaş ile Bilal Özdemir ve Recep Yıltaş, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa il merkezindeki başka hastaneye sevk edildi.

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