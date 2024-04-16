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Türkiye
İHA 16.04.2024 15:52

Başıboş köpeklerden kaçan yaşlı kadın merdivenlere düştü

Edirne'de, başıboş köpeklerin kovaladığı yaşlı kadın, apartmanın merdivenlerine düşerek başından yaralandı.

Edirne’nin Kurtuluş Mahallesi’nde yaşayan Zehra Oluçay, apartmanın bahçesinde bulunduğu esnada köpeklerin saldırısına uğradı.

Köpeklerden kaçarken apartmanın merdivenlerine düşen Oluçay yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Oluçay’ın baş kısmında yaralanmaların olduğu belirlendi.

Köpeklerin saldırısı kameraya yansıdı

Köpeklerin saldırı anı apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde köpeklerin Oluçay’ın üzerine koştuğu görülüyor. Yaşlı kadının köpeklerden kaçarken düştüğü esnada, köpeklerin hızlıca apartman girişinden kaçtığı da kameralara yansıdı.

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