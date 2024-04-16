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Türkiye
DHA 16.04.2024 14:45

Park halindeki otomobile çarpıp yan yattı

Kadıköy’de caddede ilerleyen otomobil sürücüsü, park halindeki araca çarpıp yan yattı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Fenerbahçe Mahallesi Kalamış Caddesi'nde iddiaya göre caddede ilerleyen otomobil sürücüsü park halindeki başka bir araça çarparak yan yattı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Kaza yapan sürücüyü otomobilden çıkaran vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, caddede ilerleyen otomobilin park halindeki başka bir araca çarparak yan yattığı anlar görülüyor. Çevredeki vatandaşların sürücünün yardımına koştuğu anlar da görüntülerde yer alıyor.

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Park halindeki otomobile çarpıp yan yattı
Park halindeki otomobile çarpıp yan yattı
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