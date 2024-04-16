Park halindeki otomobile çarpıp yan yattı

Fenerbahçe Mahallesi Kalamış Caddesi'nde iddiaya göre caddede ilerleyen otomobil sürücüsü park halindeki başka bir araça çarparak yan yattı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Kaza yapan sürücüyü otomobilden çıkaran vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, caddede ilerleyen otomobilin park halindeki başka bir araca çarparak yan yattığı anlar görülüyor. Çevredeki vatandaşların sürücünün yardımına koştuğu anlar da görüntülerde yer alıyor.