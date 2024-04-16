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Türkiye
AA 16.04.2024 14:07

Gelibolu Yarımadası tatilde 2 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki müze, şehitlik ve anıtlar, 9 günlük bayram tatili boyunca 2 milyona yakın kişi tarafından ziyaret edildi.

Gelibolu Yarımadası tatilde 2 milyon ziyaretçiyi ağırladı
[Fotograf: AA]

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Anadolu Hamidiye Tabyası'ndaki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Alan Başkanlığı olarak hayal ettikleri, hedefledikleri ve çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdıkları bir tatil dönemini geride bıraktıklarını söyledi.

Kaşdemir, Çanakkale'nin milletin ortak değeri ve kalbi olduğunu belirterek, artan ziyaretçi yoğunluğuyla Tarihi Alan'ın dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi olma yönünde ilerlediğini anlattı.

Gelibolu Yarımadası tatilde 2 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerini dile getiren Kaşdemir, müze, şehitlik ve anıtların yer aldığı tarihi yarımadada 2 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladıkları 9 günlük süreçte aşırı yoğunluk yaşadıklarını vurguladı.

Yoğunluğun sevindirici olduğunu ifade eden Kaşdemir, şöyle konuştu:

"Bu yoğunlukla hem ticaret hem esnaf hem de otelcilik faaliyetleri çok iyi bir noktaya taşınmış oldu. Çanakkale için yeni bir dönem başlıyor. Çanakkale bir cazibe merkezi, hem Türkiye'de hem dünyada havası teneffüs edilmek istenen bir yer olacaktır. O yüzden biz bir sonraki adımımızı buna göre atacağız. 2024 yılında Tarihi Alan'a 5 milyon ziyaretçi beklediğimizi ifade etmiştim ama bugün itibarıyla revize etmek durumundayız. Çünkü sadece Ramazan Bayramı tatilinde 2 milyon insanı ağırlamışsak zannediyorum ki 2024 yılı ziyaretçi rakamlarımızı 5 milyondan 6-7 milyona çıkarmak durumundayız. Çanakkale'nin böyle bir potansiyeli var."

Gelibolu Yarımadası tatilde 2 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Ziyaretçilerin ilgisini çekecek çalışmalara devam edeceklerini aktaran Kaşdemir, "Çanakkale'ye aşık bir Türk milleti var. Çanakkale'yi bu kadar seven milletimizin Çanakkale'de daha fazla vakit geçirmesini diliyoruz, ailelerimizin daha fazla konaklamasını istiyoruz." dedi.

Kaşdemir, vizyon sahibi bir kurum olma niteliğiyle kentteki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya açık olduklarını sözlerine ekledi.

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