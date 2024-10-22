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Türkiye
AA 22.10.2024 06:21

Şanlıurfa'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bir evde yangın çıktı. Ekipler tarafından yangın kontrol altına alınırken yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi de yaralı kurtuldu.

Şanlıurfa'da ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

Cengiz Topel Mahallesi 95 No'lu Sokak'taki bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangının söndürüldüğü evde yaşayan Fethi Kaban'ın hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan eşi İslim Kaban ise ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İncelemenin ardından Kaban'ın cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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