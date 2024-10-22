Çok Bulutlu 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.10.2024 04:45

Sakarya'da geçmişi 3 bin yıla dayanan Yağcıbedir halıları sanatseverlerle buluştu

Yörüklerin elde dokuduğu coğrafi işaretli Yağcıbedir halıları, Sakarya'daki sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sakarya'da geçmişi 3 bin yıla dayanan Yağcıbedir halıları sanatseverlerle buluştu
[Fotograf: AA]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geçmişi 3 bin yıla dayanan, sağlamlığı, kullanıldıkça artan değeri ve doğallığıyla ünlü Yağcıbedir halısının gelecek nesillere aktarılması amacıyla Serdivan Kültür Sanat ve Sındırgı Yağcıbedir Halıcılar Derneği işbirliğiyle sergi düzenlendi.

Serdivan Kültür Sanat'ta gerçekleştirilen açılışta konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, sanatın partilerinin anlayışında ve felsefesinde çok önemli yerde olduğunu belirterek, geçmişten geleceğe taşınan bu kültürlere her konuda sahip çıktıklarını ifade etti.

AK Parti döneminde Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünler anlamında Avrupa'nın en önde gelen ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Kaya, ilçelerin kültürlerini bunun sayesinde geleceğe taşıdıklarını, taşımaya devam edeceklerini söyledi.

Sakarya'da geçmişi 3 bin yıla dayanan Yağcıbedir halıları sanatseverlerle buluştu

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de geçmişi uzun yıllara dayanan Yağcıbedir halılarına sahip çıkılması için sergi açtıklarını belirterek, her zaman kültürün, sanatın, bilimin ve sporun yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Sergi 26 Ekim'e kadar gezilebilecek

Aynı zamanda koleksiyoner olan Sındırgı Yağcıbedir Halıcılar Derneği Başkanı Ekrem Yavaş ise geleneğin geleceğe mutlaka taşınması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sanat, ileriye mutlaka taşınma gereken bir hadise. Yağcıbedir, bunun sadece bir parçası ama insan bu hayatta mutlu olacaksa ve hayatı anlamlı kılacaksa mutlaka sanata dokunmalı. Yoksa sadece yiyen, içen, dolaşan bir varlık oluyor. Neyi, niçin, nasıl yaptığını bilirse hayat daha kıymetli, yaşanılabilir hale geliyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3 bin yıl önce başlayan serüven, hala güzel, anlamlı, doğasına ve geçmişine uygun olarak devam ediyor."

Sakarya'da geçmişi 3 bin yıla dayanan Yağcıbedir halıları sanatseverlerle buluştu

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, ürünleri inceleyerek Yavaş'tan bilgi aldı.

Sanatseverler, 26 Ekim'e kadar gezilebilecek sergide Yağcıbedir halılarından ve kilimlerinden satın alabilecek.

ETİKETLER
Kültürel Miras Sakarya Sergi
Sıradaki Haber
Ordu'da sağanak etkili oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:05
Çin'den Lübnan'a tıbbi malzeme yardımı
04:54
Irak: Gazze ve Lübnan'daki savaş diğer bölgelerde de yeni çatışmalar doğurabilir
04:41
TBMM Başkanı Kurtulmuş Aydın Valiliği'ni ziyaret etti
04:27
Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 77 roket fırlatıldı
04:16
Arap Birliği Gazze'deki soykırım için acil toplanacak
04:10
Ordu'da sağanak etkili oldu
Türkiye'de ekim ayında kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti
Türkiye'de ekim ayında kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti
FOTO FOKUS
FETÖ elebaşı Gülen’in ölümünü davul zurna ile kutladılar
FETÖ elebaşı Gülen’in ölümünü davul zurna ile kutladılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ