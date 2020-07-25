DEPSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından beyaz bir otomobilden hizmet binasına ateş açıldığı belirtildi.

Söz konusu saldırıda yaralanan olmazken, hizmet binasına 5 merminin isabet ettiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEPSAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, saldırıyla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme ve araştırmanın başlatıldığını aktararak, faillerin en kısa sürede bulunarak yargı önüne çıkarılacağını inandığını kaydetti.

Saldırıyı nefretle kınayan Karagüzel, huzur ve güven ortamını bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurguladı.