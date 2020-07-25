Eskişehir- Bursa karayolunda, hafriyat kamyonunun sağ ön tekerleği seyir halindeyken koptu. Tekerlek, hızla yol kenarındaki bir lojistik firmasının bahçesine girip, önce park halindeki hafif ticari araca, ardından da tamirat bölümündeki başka bir otomobile çarptı.

Her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, park halindeki hafif ticari araçtan inen bir kişinin saniyelerle tekerleğin çarpmasından kurtulduğu görüldü.