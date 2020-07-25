Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kamyonun kopan tekerinden son anda kurtuldu
Eskişehir'de hafriyat kamyonunun kopan tekerleği, park halindeki 2 araca çarptı. Araçtan inen bir kişinin tekerlekten saniyelerle kurtulması, güvenlik kameralarına yansıdı.
Eskişehir- Bursa karayolunda, hafriyat kamyonunun sağ ön tekerleği seyir halindeyken koptu. Tekerlek, hızla yol kenarındaki bir lojistik firmasının bahçesine girip, önce park halindeki hafif ticari araca, ardından da tamirat bölümündeki başka bir otomobile çarptı.
Her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, park halindeki hafif ticari araçtan inen bir kişinin saniyelerle tekerleğin çarpmasından kurtulduğu görüldü.
Etiketler: teker hafriyat kamyonuSon Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 17:19
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