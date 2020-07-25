İnönü Mahallesi'ne inen boz ayıları, 6 yavrusu olan 'Cesur' isimli köpek kovaladı.

Yavrularını koruma içgüdüsüyle ayıya saldıran köpek, cesur hareketiyle mahallelinin sevgisini kazandı.

"Ayıların geldiğini Cesur'dan anlıyoruz"

Mahalle sakinlerinden Türkü Doğa Demirci, köpeğin adına yakışır şekilde cesaret göstererek, ayıların mahalleye girmemesi için çaba sarf ettiğini söyledi.

Son zamanlarda ayıların mahalleye çok sık gelmeye başladığını ifade eden Demirci, "Biz de ayıların geldiğini Cesur'dan anlıyoruz çünkü çok fazla havlıyor ve onların gelmesine izin vermiyor. Cesur'un 6 yavrusu var ve çok iyi bir köpek. Biz ellerimizle besleyip ihtiyaçlarını karşılıyoruz, o da bizi koruyor" dedi.

"O bizi koruduğu için biz de onu kollayıp besliyoruz"

Son dönemlerde mahalleye birçok ayının geldiğini söyleyen Emirali Bakışçı ise, "Bahçelerimize, sokaklara, çöp konteynerlerinin yanına birçok boz ayı geliyor. Cesur, bizi her şekilde koruyup kolluyor. Cesur havladığı zaman ayıların geldiğini anlıyoruz, o bizi koruduğu için biz de onu kollayıp besliyoruz" ifadelerini kullandı.

