Haber Giriş: Kaynak: AA
Ambulans helikopter parmağı kopan madenci için havalandı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ta özel maden ocağında çalıştığı sırada serçe parmağında kısmi kopma meydana gelen kişi, tedavisi için ambulans helikopterle Kocaeli'ye gönderildi.
Sol el serçe parmağında kısmi kopma nedeniyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvuran 36 yaşındaki S.Y'nin, tedavisi için Kocaeli'ye nakledilmesine karar verildi.
Kentte helikopter pisti olmaması nedeniyle ambulans helikopterin Kozlu Şehir Stadyumu'na inmesi kararlaştırıldı.
Bunun üzerine tedavi gördüğü hastaneden alınarak stadyuma getirilen S.Y, ambulans helikopterle Kocaeli'ndeki özel hastaneye gönderildi.
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