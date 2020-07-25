Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da Türk kara sularına itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Bozburun açıklarında, Türk kara sularına geri itilen 2 lastik bot içindeki sığınmacıların yardım istemesi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Kurtarılan 5 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.
Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Sahil güvenlik düzensiz göçmenSon Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 16:32
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