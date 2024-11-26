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Türkiye
AA 26.11.2024 23:13

Şanlıurfa'da bin 398 konut hak sahiplerine teslim edildi

Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde inşa ettiği 1398 konutun hak sahiplerine teslim edildi.

Şanlıurfa'da bin 398 konut hak sahiplerine teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, depremde yıkımların yaşandığı Şanlıurfa'da bugüne kadar 3 binden fazla konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiği belirtilerek, bu sayının yıl sonunda 7 bininin üzerine çıkmasının beklendiği vurgulandı.

2025'in sonunda 13 binden fazla ev ve iş yerinin teslim edilmesinin planlandığına yer verilen açıklamada, Eyyübiye ilçesinde 3 bin 202 konutluk proje içerisinden 1398 konutun hak sahiplerine teslim ettiği bildirildi.

 

"İyi ki de devletimiz varmış"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yeni evine taşınan hak sahiplerinin görüntülerini "Bütün çabamız 'İyi ki de devletimiz varmış.' diyen bu güzel insanlar için" notuyla paylaştı.

Görüntülerde, görüşlerine yer verilen vatandaşlar, yeni ev ve yaşam alanlarına kavuştukları için mutluluklarını ifade ederken, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

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TOKİ Konut Şanlıurfa
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