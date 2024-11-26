Mersin açıklarında yük gemisi yan yattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda 15 derece yan yatan 89 metre boyundaki ESPERANZA B isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait BAYRAK 2 isimli bot ivedilikle olay yerine yönlendirilmiş ve gemide bulunan personelin tahliye işlemi başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Gemideki 13 kişilik mürettebatın 7'si tahliye edildi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, henüz bilinmeyen nedenle yan yatan gemiden tahliye talebinde bulunulduğunu söyledi.

Talep üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, deniz polisi ve Mersin Uluslararası Limanı ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini belirten Pehlivan, "Serbest Bölge'ye yük almak için gelen boş bir gemiydi. Gemide 13 kişilik yabancı uyruklu mürettebat vardı, 7'si tedbiren tahliye edildi." dedi.

Pehlivan, ada ülkesi Saint Kitts ve Nevis bandralı geminin 2 mil açıkta olduğu bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Kaptan dahil 6 kişilik mürettebat gemide kaldı. Geminin batma riski olmadığını belirtiyorlar. Ekiplerin nezaretinde gemiyi dengeye getirmek için çalışıyorlar. Ekipler herhangi bir olumsuzluğa karşı orada süreci takip ediyor. Bir risk olursa kalan mürettebatı alma ve gemiyi limana çekme ihtiyaçları doğabilir. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yok. Geminin yan yatma sebebi ise tam olarak bilinmemekle beraber 'balans suyu' kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor."