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Türkiye
AA 01.01.2024 10:18

Şanlıurfa'da aranan 32 kişi yakalandı

Şanlıurfa'da yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde aranan 32 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa'da aranan 32 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Getty]

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yılbaşı tedbirleri kapsamında halkın yoğun olduğu alışveriş merkezleri, otogar, havaalanı ile büyük caddelerde uygulama gerçekleştirdi.

Ekiplerce, 26 bin 466 kişi sorgulandı, 8 bin 664 araç, 84 motosiklet kontrol edildi ve umuma açık 78 iş yeri denetlendi.

Uygulamalarda, aranan 32 şüpheli yakalandı, 2 kurusıkı tabanca, 13 ruhsatsız tabanca, 15 şarjör, 94 fişek, 1 ruhsatsız tüfek, 8 kartuş, 100 elektronik sigara, 90 gümrük kaçağı sigara, 2 cep telefonu ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yapılan araç kontrollerinde, 1 milyon 714 bin 470 lira trafik cezası uygulandı, 15 araç trafikten men edildi.

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