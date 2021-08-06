Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 21:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 9 hastane çalışanının darbeden 5 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dün maske takmama yüzünden çıkan kavgada 9 hastane çalışanının darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olayın ardından başlatılan çalışmalarda gözaltına alınan İ.A, M.A, A.A, İ.A ve T.A'nin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları bilgisi paylaşıldı.
Maske cezası uygulandı
Açıklamada, ayrıca tutuklanan her bir şahsa hastane içerisinde maske takmadıkları gerekçesiyle 3 bin 469 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.
Olay
Birecik Devlet Hastanesinde dün güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında maske takmama nedeniyle çıkan kavgada 7 özel güvenlik görevlisi ve bir temizlik çalışanıyla bir röntgen teknisyeni yaralanmış, 5 kişi gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları
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