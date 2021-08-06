Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 20:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyü Sazak mevkisindeki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 1 helikopter ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
15 dönüm arazi zarar gördü
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 15 dönüm arazinin zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Ezine İlçe Belediye Başkanı Güray Yüksel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan da bölgedeki çalışmaları takip etti.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
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