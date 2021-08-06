İlçeye bağlı Gökahmetli, Kargaçayırı ve Haruniye mevkilerinde bulunan 3 orman arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen yangınlara, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir helikopter, 3 arazöz, ve 35 personelle müdahale edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 14 dönüm ormanlık alan zarar gördü.