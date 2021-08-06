Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 20:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 14 dönüm alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Gökahmetli, Kargaçayırı ve Haruniye mevkilerinde bulunan 3 orman arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen yangınlara, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir helikopter, 3 arazöz, ve 35 personelle müdahale edildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında, yaklaşık 14 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Etiketler: Orman Yangını Kahramanmaraş
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