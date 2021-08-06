Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 20:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dumandan etkilenen keçilere oksijen desteği
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangınında dumandan etkilenen keçilere UMKE ekiplerince oksijen desteği sağlandı.
Güzelbağ Mahallesi'nde yaşayan Ramazan ile eşi Asiye Topal, orman yangınında keçilerinin dumandan etkilendiğini belirterek, bölgede bekleyen UMKE ekiplerinden yardım istedi.
Keçilere, UMKE ekibinde görev yapan ve aynı zamanda veteriner sağlık teknikerleri olan Alparslan Ercan ile Turan Sevim tarafından müdahale edildi.
Keçilere oksijen desteğinde bulunuldu.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
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