Güzelbağ Mahallesi'nde yaşayan Ramazan ile eşi Asiye Topal, orman yangınında keçilerinin dumandan etkilendiğini belirterek, bölgede bekleyen UMKE ekiplerinden yardım istedi.

Keçilere, UMKE ekibinde görev yapan ve aynı zamanda veteriner sağlık teknikerleri olan Alparslan Ercan ile Turan Sevim tarafından müdahale edildi.

Keçilere oksijen desteğinde bulunuldu.