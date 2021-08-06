Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 18:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Malatya'nın Darende ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, menfeze çarptı. Kazada bir polis memuru hayatını kaybetti, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ramazan Esinti idaresindeki otomobil, D-300 Karayolu Yukarıulupınar Mahallesi Cayirdüzü mevkisinde menfeze çarptı.
Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, isimleri öğrenilemeyen eşi ve iki çocuğu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Polis
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