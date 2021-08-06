Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 18:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da çapa motoru devrildi: 11 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Adıyaman'ın Tut ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Mehmet Gürbüz idaresindeki plakası öğrenilemeyen çapa motoru, Kaşlıca köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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