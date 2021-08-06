Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.
Merkeze bağlı Ödemiş köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Karabük'te çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Bülent Diktepe aktardı. pic.twitter.com/R5yOunVx68— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 6, 2021
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Öte yandan bölgeye yakın ormanlık alanda 4 Ağustos'ta çıkan yangın, 32 personelin 4 arazöz, 3 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracıyla yaptığı çalışma sonucu kontrol altına alınmış, yaklaşık 10 dönüm alan zarar görmüştü.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Karabük Orman Yangını İtfaiye
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