Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 il için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Sivas ve Kayseri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu. Sivas Valiliği, ani sel, su baskını, heyelan, dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün Sivas ve Kayseri'nin doğusunda gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
Açıklamada, vatandaşların beklenen kuvvetli yağış sonucu görülebilecek ani sel, su baskını, heyelan, dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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