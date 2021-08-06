Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün Sivas ve Kayseri'nin doğusunda gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların beklenen kuvvetli yağış sonucu görülebilecek ani sel, su baskını, heyelan, dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.