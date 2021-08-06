Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de toplu ulaşım ücretlerine zam
[Fotoğraf: DHA]
Edirne'de toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı. Zamla birlikte 2 lira15 kuruş olan öğrenci indi-bindi fiyatı 2 lira 50 kuruşa, sivil indi-bindi fiyatı ise 3 liradan 3 lira 50 kuruşa yükseldi.
Edirne Belediye Meclisi'nin ağustos ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında gerçekleştirildi.
Meclis toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda 9 madde görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıda oy birliğiyle alınan kararla toplu ulaşımda 2 lira15 kuruş olan öğrenci indi-bindi fiyatı 2 lira 50 kuruşa, sivil indi-bindi fiyatı ise 3 liradan 3 lira 50 kuruşa yükseldi.
Plan Bütçe Komisyonunun maliyet hesaplamalarını yaparak meclise önerisini sunduğunu belirten Gürkan, toplu ulaşımla ilgili en son fiyat düzenlemesinin 2 yıl önce yapıldığını söyledi.
Etiketler: Ulaşım
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