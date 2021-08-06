İlçenin Adabük Mahallesi Öksüzlü mevkiinde fındık toplayan işçiler, öğle yemeği molası için aynı bölgede bulunan ve hasat dönemlerinde kullanılan eve gitti.

İşçilerin yemek yediği sırada birinci katın ahşap zemini çöktü.

Evin bodrum katına düşen Ahmet, Bülbül, Sevgi ve Birgül Yıldız, Nisa, Seyfullah ve Fatma Kılıç, Berat ve Pınar Topal ile Yasin Emre ve Firdevs Meşe çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, kaldırıldıkları Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.