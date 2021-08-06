Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 16:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da evin ahşap zemini çöktü: 11 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Espiye ilçesinde bir evin ahşap zemini çöktü. Yaşanan olayda yaralanan 11 kişi hastanede tedavi altına alındı.
İlçenin Adabük Mahallesi Öksüzlü mevkiinde fındık toplayan işçiler, öğle yemeği molası için aynı bölgede bulunan ve hasat dönemlerinde kullanılan eve gitti.
İşçilerin yemek yediği sırada birinci katın ahşap zemini çöktü.
Evin bodrum katına düşen Ahmet, Bülbül, Sevgi ve Birgül Yıldız, Nisa, Seyfullah ve Fatma Kılıç, Berat ve Pınar Topal ile Yasin Emre ve Firdevs Meşe çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, kaldırıldıkları Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Giresun
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