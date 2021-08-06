Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 17:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yangın bölgelerine bir yardım da çocuklardan geldi
Orman yangınlarının vurduğu bölgelerden acı manzaraların yanında yürekleri ısıtan görüntüler de gelmeye devam ediyor. Babalarıyla yollara düşen çocuklar, ekiplere destek olmak için yangın bölgelerine gitti.
Günlerdir alevlerle mücadele edenlere destek vermek istedi, Aydın'ın Çine ilçesinden yola çıktı.
Niyazi Bozdağ ve 9 yaşındaki ikiz çocukları Mehmet Efe ve Serhat Ege'nin elleri boş değildi.
Aydın'dan Muğla'ya karpuz taşıdılar
Niyazi Bozdağ, kamyonetini kendi mahsulü olan karpuzla doldurdu. İkizlerle birlikte soluğu Marmaris'te yangından etkilenen noktalarda aldı.
Kendi elleriyle dilimledikleri karpuzları, yangınları söndürmek için gece gündüz demeden çalışanlara ikram ettiler.
Yaşı küçük yüreği kocaman
9 yaşındaki Doruk da babasıyla Turunç Mahallesi'nde çalışmalarını sürdüren görevlilere su taşıdı.
Haber: Ahmet Can
Etiketler: Orman Yangını
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