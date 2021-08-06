Hüseyinoğulları piknik alanı önünde, B.B. idaresindeki otomobil, karşı şeritten gelen S.K. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan A.K ve B.G. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı.

Kazada otomobilin motoru yerinden çıkıp yol kenarına savruldu.

Bu arada, çevre sakinleri yola sinyalizasyon çalışması yapılmasını talep etti.