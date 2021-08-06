Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 18:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Buca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Hüseyinoğulları piknik alanı önünde, B.B. idaresindeki otomobil, karşı şeritten gelen S.K. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan A.K ve B.G. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı.
Kazada otomobilin motoru yerinden çıkıp yol kenarına savruldu.
Bu arada, çevre sakinleri yola sinyalizasyon çalışması yapılmasını talep etti.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 18:49
- 18:39
- 18:36
- 18:28
- 18:21
Sıradaki Haber
Kastamonu'da yangın: 150 ton saman kül oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz